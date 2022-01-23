الكويتي العوضي ينسحب من بطولة دولية للتنس لتجنب مواجهة المنافس الصهیوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حظي لاعب المنتخب الكويتي للتنس محمد العوضي بإشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انسحابه من مواجهة لاعب إسرائيلي، في نصف نهائي البطولة الدولية للمحترفين، تحت سن 14 عامًا، المقامة حاليا في إمارة ‫دبي بالإمارات.

وذكرت وسائل إعلام كويتية أن العوضي نجح في الفوز والصعود إلى الدور نصف النهائي من البطولة، إلا أنه فور علمه بمواجهة اللاعب الإسرائيلي، قرر اللاعب الكويتي الانسحاب وعدم المشاركة أمامه.

وأثار هذا الانسحاب إعجاب ناشطين كويتيين وعرب، حيث أشاد عدد كبير منهم بقرار الشاب، والمبادئ الراسخة لديه رغم صغر سنه.

وهنّأت الكاتبة والإعلامية الكويتية سعدية مفرح العوضي بما فعله، في حين حيّا مغردون كويتيون الشاب، مطالبين بتكريمه في بلاده.

وعلى الصعيد العربي، قال الكتاب والمحلل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر،مخاطبا العوضي "قبلة على جبينك أيها الفتى الرائع، صفعتك على وجوه الغزاة أقوى من أي صفعة أخرى، لقد قلت لهم إن فلسطين في قلوب أبناء الأمّة؛ يحملونها جيلا فجيل".

/انتهی/