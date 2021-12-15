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١٥‏/١٢‏/٢٠٢١, ٨:٥٩ م

بعد قرار إيران الطوعي:

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصف اتفاقها مع طهران بالتطور الايجابي المهم

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصف اتفاقها مع طهران بالتطور الايجابي المهم

وصفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ عقب القرار الايراني الطوعي الذي ينص على السماح بتبديل كاميرات مراقبة جديدة بدل الكاميرات التالفة في مجمع "تساي" النووي في مدينة كرج، الاتفاق الذي توصلت اليه مؤخرا مع ايران، بانه شكّل تطورا ايجابيا مهما.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اصدرت بياناً رسمياً عقب القرار الايراني الطوعي الذي ينص على السماح بتبديل كاميرات مراقبة جديدة بدل الكاميرات التالفة في مجمع "تساي" النووي في مدينة كرج.

واوضح البيان، ان موافقة طهران على تركيب الكاميرات الجديدة في مجمع تساي، جاء على خلفية الاتفاق بين رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "محمد اسلامي" والمدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية "رافائيل غروسي".

ووصفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاتفاق الذي توصلت اليه مع ايران، بانه تطورا ايجابيا مهما.

واشار البيان إلى أن هذا الاتفاق ينصّ ايضا على مواصلة التعاون بين طهران والوكالة الدوية في اطار اتفاق الضمانات، وذلك بهدف حل القضايا العالقة بهذا الشأن.

/انتهى/

رمز الخبر 1920440
https://ar.mehrnews.com/news/1920440/

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