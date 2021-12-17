غروسي يعرض الكاميرات التي سيتم تركيبها في منشأة "كَرْج" الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عرض غروسي في مؤتمر صحافي عقده في فيينا أنّ "الكاميرات ستسجل كل النشاطات في كرج ولكن لن نحصل على المعلومات قبل التوصل لاتفاق بين إيران و4+1".

كما أشار إلى أنّ "الجانب الإيراني لن يتمكن من الاطلاع على المعلومات التي تسجلها الكاميرات فهي ملك الوكالة".

وأوضح غروسي أنّ "المعلومات التي ستسجلها هذه الكاميرات لن تسلم الى الوكالة الدولية سوى في حالة التوصل لاتفاق نهائي بين إيران والمجموعة الدولية".

ويُشار إلى أنّ الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، أمس الخميس، قالت إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تكون قادرة على مشاهدة محتوى كاميرات المراقبة في موقع "تسا" النووي إلاّ بعد رفع العقوبات عن إيران.

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