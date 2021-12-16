عبد اللهيان ونظيره الهنغاري يوقّعان على ثلاث وثائق تعاون بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية والتجارة الهنغاري "بيتر سيارتو" والوفد المرافق له، وصلوا إلى طهران عشية أمس، تلبية لدعوة وزير الخارجية الايراني امير عبد اللهيان.

وخلال اللقاء بحث الجانبان مختلف القضايا الثنائية بما في ذلك التعاون التجاري بين طهران وبودابست.

ووفقاً للتقرير، فقد توجّه وزير خارجية هنغاريا، عقب مباحثاته اليوم الخميس مع امير عبداللهيان، الى مقر الرئاسة للقاء رئيس الجمهورية "اية الله رئيسي".

وهذه أول زيارة لوزير الخارجية والتجارة الهنغاري لإيران في عهد الحكومة الإيرانية الجديدة.

إيران وهنغاريا توقعان على ثلاث وثائق تعاون بينهما

وتم على هامش الاجتماع توقيع ثلاث وثائق تفاهم وتعاون بين وزيرالخارجية الإيراني ونظيره الهنغاري، وذلك في مقر الخارجية الإيرانية.

المذكّرة الأولى، هي مذكرة تفاهم في مجال التعليم بين مركز الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية والأكاديمية الدبلوماسية الهنغارية.

جاءت مذكرة التفاهم الثانية أيضًا في إطار برنامج المِنح الهنغارية بين وزارة العلوم والتكنولوجيا في إيران ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة الهنغارية.

أيضًا، تتعلق المذكرة الثالثة بالتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيرانية ووزارة الموارد البشرية في هنغاريا.

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