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٠٧‏/١٠‏/٢٠٢١, ١١:٣٨ ص

خلال زيارته للبنان؛

عبد اللهيان يلتقي بالرئيس اللبناني ميشال عون

عبد اللهيان يلتقي بالرئيس اللبناني ميشال عون

إلتقى وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان" بالرئيس اللبناني "ميشال عون" في قصر الرئاسة في لبنان، اليوم الخميس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان" إلتقى بالرئيس اللبناني "ميشال عون" في قصر الرئاسة في لبنان، وأجرى حواراً معه.

هذا وقد وصل صباح اليوم وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت بعد انتهاء جولته في روسيا.

/إنتهى/

رمز الخبر 1918653
https://ar.mehrnews.com/news/1918653/

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