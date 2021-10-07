عبد اللهيان يلتقي بالرئيس اللبناني ميشال عون

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان" إلتقى بالرئيس اللبناني "ميشال عون" في قصر الرئاسة في لبنان، وأجرى حواراً معه.

هذا وقد وصل صباح اليوم وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت بعد انتهاء جولته في روسيا.

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