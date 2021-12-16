عبد اللهيان: سيتم تصدير اللقاح الإيراني إلى سائر الدول في المستقبل القريب

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه تم عقد مؤتمر صحفي مشترك جمع وزير الخارجية الإيراني"امير عبداللهيان" ووزير الخارجية والتجارة الهنغاري "بيتر سيارتو" في طهران اليوم الخميس.

وثمّن الوزير الإيراني خلال المؤتمر جهود العلماء الايرانيين التي تكللت بانتاج هذه اللقاحات في عدد من الشركات المحلية، مشيراً إلى أنه سيتم تصدير اللقاح الإيراني عمّا قريب لسائر الدول.

وصرّح بأن محادثاته مع وزير الخارجية الهنغاري نتج عنها توافقات مهمة بين البلدين، معلناً أنه سيتم توقيع 5 وثائق جديدة للتعاون المشترك بما فيهم الوثائق الثلاث التي تمَّ توقيعها صباحا.

وأضاف أن الوثيقتين الباقيتين سيتم توقيعها خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة عصر اليوم الخميس.

خطوة إنسانية هنغارية تجاه الشعب الأفغانستاني

وتطرّق وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان" الى مشاوراته مع الوزير الهنغاري فيما يتعلق بالوضع الراهن في أفغانستان.

وبيّن عبد اللهيان في هذا السياق أن هنغاريا قدمت بعض المساعدات الى هذا البلد بما في ذلك شحنة اللقاحات التي جاء بها "سيارتو" الى طهران لتوزيعها بين عدد من المواطنين الافغان المقيمين في ايران.

واعلن امير عبداللهيان، ان اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة سينعقد اليوم عصرا بحضور وزير الاقتصاد والشؤون المالية الايراني و وزير الخارجية والتجارة الهغاري.

ووصل وزير الخارجية والتجارة الهنغاري "بيتر سيارتو" والوفد المرافق له، إلى طهران عشية أمس، الأربعاء، تلبية لدعوة وزير الخارجية الايراني امير عبد اللهيان.

وتم على هامش الاجتماع الذي جمع بين الوزيرين توقيع ثلاث وثائق تفاهم وتعاون بين وزيرالخارجية الإيراني ونظيره الهنغاري، وذلك في مقر الخارجية الإيرانية.

ومن المقرر أن يتم توقيع وثيقتيين إضافيتيين خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة عصر اليوم الخميس.

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