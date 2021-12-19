تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان سيساعد على إرساء الاستقرار السياسي والأمني في البلد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان لدى وصوله إلى مطار إسلام آباد، من المقرر أن يعقد اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسلام آباد يوم الاحد لمراجعة الازمات الخطيرة في المنطقة.

وتابع ان هناك موضوع آخر وهو معالجة التطورات في فلسطين في هذه القمة، وصرح إن الجمهورية الإسلامية الايرانية ستعلن بصراحة مواقفها من مستقبل أفغانستان في هذا المؤتمر.

وتابع: "نواصل العمل من أجل تشكيل حكومة شاملة بمشاركة كل الجماعات العرقية في أفغانستان ونشجع جميع الأطراف على تحقيق هذا الهدف المهم".

وقال أمير عبد اللهيان: "إن تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان سيساعد على إرساء الاستقرار السياسي والأمني في هذا البلد". لان الشعب الأفغاني في وضع صعب ويحتاج إلى الكثير من المساعدة؛ وهو ما سيكون أحد أهداف القمة لدعم شعب أفغانستان في هذا الوضع الصعب.

واضاف: بالتوازي مع القمة، ستجرى محادثات ثنائية مع بعض كبار المسؤولين.

جدير بالذكر ان مدير العام لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC) حاليا هو "حسين ابراهيم طه"، التي تضم 57 دولة عضو، هي ثاني منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة./انتهى/