انعقاد الاجتماع المشترك للوفدين الإيراني والكازاخستاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استعرض الجانبان في هذا الاجتماع، السبل الكفيلة بتوسيع العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية، وبما يشمل الطاقة والزراعة والترانزيت؛ مضافا الى التعاون الاعلامي بين طهران ونورسلطان.

وفي وقت سابق من اليوم ايضا، عقد الرئسيان الايراني والكازاخستاني قمة ثنائية ناقشا خلالها العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووصل رئيس جمهورية كازاخستان "قاسم جومارت توكاييف" على رأس وفد رفيع المستوى إلى طهران اليوم الاحد، بدعوة رسمية من نظيره الايراني، حجة الإسلام السيد ابراهيم رئيسي.

/انتهى/