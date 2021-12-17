انطلاق اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي على مستوى نواب الوزراء والمديرين السياسيين بوزارة الخارجية الإيرانية ومجموعة 4 + 1 برئاسة كبيرالمفاوضين الإيرانيين علي باقري ومساعد مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي، إنريكي مورا نيابة عن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل. انطلق مساء اليوم (الجمعة) في فندق كوبورغ.

وسيحضر الاجتماع ممثلون من الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران. وفي وقت سابق من اليوم اجتمع الخبراء الموفدين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع ممثلي مجموعة 4 + 1 والاتحاد الأوروبي، في فندق كوبورغ في العاصمة النمساوية فيينا لمواصلة المفاوضات.

وفي هذا الاجتماع، سيقدم نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي تقريرًا موجزًا. كما ستعبر إيران ومجموعة 4 + 1 عن وجهات نظرها بشأن هذه الجولة من المحادثات، وستعود الوفود المشاركة إلى عواصمها لإجراء المزيد من المشاورات.

وكتب كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا علي باقري، على حسابه على تويتر هذا الصباح: "بعد مشاورات مع وفود أخرى، التقيت أنا وإنريكي مورا بعد ظهر أمس لتقييم الوضع ومناقشة سبل المضي قدمًا". وقال "لقد أحرزنا تقدما جيدا هذا الأسبوع.

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