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١٨‏/١٢‏/٢٠٢١, ١١:٣٠ ص

الليلة الماضية؛

قناة الجزيرة تحذف خبراً استنتاجياً بالخطا وتنشره بعد التصحيح

قناة الجزيرة تحذف خبراً استنتاجياً بالخطا وتنشره بعد التصحيح

حذف موقع الجزيرة وتويتر الليلة الماضية خبرًا استنتاجيًا بالخطا من تصريحات علي باقري كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا وتم تصحيحه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت قناة الجزيرة عن باقري قوله إن "طهران وواشنطن أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق لرفع العقوبات".

هذا فيما لم يذكر علي باقري واشنطن في تصريحاته.

/انتهى/

رمز الخبر 1920480
https://ar.mehrnews.com/news/1920480/

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