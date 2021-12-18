قناة الجزيرة تحذف خبراً استنتاجياً بالخطا وتنشره بعد التصحيح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت قناة الجزيرة عن باقري قوله إن "طهران وواشنطن أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق لرفع العقوبات".
هذا فيما لم يذكر علي باقري واشنطن في تصريحاته.
/انتهى/
حذف موقع الجزيرة وتويتر الليلة الماضية خبرًا استنتاجيًا بالخطا من تصريحات علي باقري كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا وتم تصحيحه.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت قناة الجزيرة عن باقري قوله إن "طهران وواشنطن أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق لرفع العقوبات".
هذا فيما لم يذكر علي باقري واشنطن في تصريحاته.
/انتهى/
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