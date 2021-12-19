بريطانيا تعلن "أوميكرون" سلالة مهيمنة في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال تصريحات متلفزة قال جاويد اليوم الأحد إن الوزارة سجلت، صباح السبت، 85 حالة إصابة بـ "أوميكرون" بين المرضى الراقدين في مستشفيات المملكة. وأضاف أن التنامي السريع لهذه الحالات يعرض مستشفيات بريطانيا لخطر ضغط شديد للغاية في الأفق القريب.

وذكر الوزير أن المرضى الذين ينقلون إلى المستشفيات عادة ما يتم إصابتهم قبل 17 يوما من ذلك، موضحا أنه قبل 17 يوما كانت السلالة الجديدة تصيب 1% فقط من مجمل هذه الحالات، أما اليوم فتبلغ نسبة المصابين بمتحور "أوميكرون" بالذات 60% منها.

وأشار جاويد إلى أن الحكومة تدرس حاليا ضرورة فرض قيود إضافية في المملكة على خلفية تنامي الإصابات بـ "أوميكرون"، مضيفا أن السلطات لا تزال بانتظار معلومات أكثر دقة حول خصائص هذه السلالة، لكنه حذر من أن التمهل في اتخاذ إجراءات احترازية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة./انتهى/