السعودية تمدد حظر الرحلات الجوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت الوزارة إنها تعكف على تقييم الوضع الحالي في حين ستسمح "بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة عبر الرحلات الجوية وفق الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة" وكذلك بدخول "الحالات الاستثنائية" وحركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد دعت أعضاءها في أوروبا إلى "تعزيز قيودهم" على خلفية ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

وخارج الأراضي البريطانية، جرى تسجيل بضع إصابات بالسلالة الجديدة، وفق منظمة الصحة العالمية التي أوصت أعضاءها بـ"توسيع (قدراتهم) على تحديد ماهية سلالة" الفيروس قبل الحصول على مزيد من المعلومات عن أخطارها./انتهى/