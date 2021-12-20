اميرعبداللهيان يؤكد على ضرورة التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، القضايا ذات الأهمية.

واشار امير عبداللهيان خلال اللقاء الى التعاون بين البلدين في مجال الحدود وتقييم أمن الحدود على المستوى المناسب، ودعا إلى تعزيز وزيادة هذا التعاون.

واعتبر أمير عبداللهيان محاربة الإرهاب قضية مهمة في مجال التعاون المشترك بين البلدين. وأكد على استعداد بلادنا لتصدير الكهرباء والغاز إلى باكستان.

وكان التشاور حول التطورات في أفغانستان جزءًا آخر من محادثة وزير خارجيتنا مع الجنرال باجوا، مضيفا يجب ان تحكم افغانستان حكومة شاملة تتكون من جميع المجموعات العرقية لاستقرار الامن والسلام.

ومن جانبه اشار الجنرال قمر جاويد باجوا إلى التعاون بين البلدين على أساس حسن الجوار والأخوة، واعتبر الإرهاب عدوا مشتركا لإيران وباكستان. وبالنظر إلى الحاجة إلى زيادة تعزيز أمن الحدود شدد على الحاجة إلى تفعيل اللجنة المشتركة لأمن الحدود بين البلدين.

كما شدد على الحاجة إلى تعاون أوثق بشأن أفغانستان، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب.

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