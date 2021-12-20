امير عبداللهيان يؤكد على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان/تسجيل 50 حالة وفاة جديدة بكورونا

خلال لقائه وزير خارجية حكومة طالبان؛ عبداللهيان يؤكد على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان

أكد وزير الخارجية الايراني خلال لقائه وزير خارجية حكومة طالبان على ضرورة تشكيل حكومة شاملة بمشاركة كل الجماعات العرقية في أفغانستان.

أمير عبداللهيان لدى وصوله باكستان؛ تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان سيساعد على إرساء الاستقرار السياسي والأمني في البلد

قال وزير الخارجية الايراني إن تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان سيساعد على إرساء الاستقرار السياسي والأمني في هذا البلد، حيث انه يعيش شعب أفغانستان في وضع صعب.

السفير اليمني في طهران يشيد بالتطور المتسارع في العلاقات بين البلدين

أكد السفير اليمني في طهران إبراهيم الديلمي، أن العلاقات اليمنية الإيرانية تشهد تطورا إيجابيا متسارعا؛ مفندا صحة الشائعات التي اطلقت حول اسباب عودة السفير الإيراني حسن إيرلو الى ايران.

معاون وزير العلوم الايراني يبحث مع السفير السوري آلية تنفيذ الاتفاقات المُبرمة

بحث معاون وزير العلوم والأبحاث والتقنية الإيراني الدكتور هاشم داداش بور، مع السفير السوري في طهران، آليات تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمت خلال زيارة وزير التعليم العالي السوري إلى طهران.

خطيب زاده: إيران تعرب عن ارتياحها لعملية تبادل الأسرى الأخيرة في سوريا

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عن ارتياحه لنجاح عملية تبادل 10 من المحتجزين في معبر أبوالزندين شرقي مدينة حلب السورية، داعيا الأطراف المعنيين لاستمرار التعاون في سياق تبادل المحتجزين.

على هامش اجتماع منظمة التعاون الاسلامي؛ أمير عبداللهيان يؤكد على دور منظمة التعاون الإسلامي في حل مشاكل المنطقة

أكد وزير الخارجية الايراني في لقائه مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على دور منظمة التعاون الإسلامي للمساعدة على حل المشاكل والأزمات في العالم الإسلامي بما في ذلك أفغانستان وفلسطين.

الصحة الايرانية: تسجيل 50 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 1968 إصابة و 50 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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