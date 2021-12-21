معاون وزير الخارجية السوري: تركيا لم تف بوعودها لروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباءن انه في تصريح للصحفيين، قال سوسان، الذي يرأس الوفد السوري في الجولة الـ17 لمحادثات بـ"صيغة أستانا" حول سوريا، والتي انعقدت في مدينة نور سلطان عاصمة كازاخستان اليوم الثلاثاء: "كان يمكن أن نحصل على نتائج بناءة أكثر لو أوفى نظام (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان بالالتزامات التي قطعها على نفسه للجانب الروسي".

من جانبه، ذكر المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، أن موسكو على اتصال وثيق مع أنقرة بشأن الوضع في شمال سوريا.

وأضاف: "لم يف الجانب التركي بكل الالتزامات، لكننا نرى لديهم رغبة حثيثة في المساعدة في عملية (التسوية)"، مؤكدا وجود مقدمات لتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين تركيا وروسيا.

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