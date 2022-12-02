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٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٣:٥٣ م

روسيا تعلن عن استعدادها لاستضافة لقاء بين إردوغان والأسد

روسيا تعلن عن استعدادها لاستضافة لقاء بين إردوغان والأسد

قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ونائب وزير الخارجية، اليوم الجمعة، إنّ بلاده "لا تفرض وساطة على أنقرة ودمشق".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية:" أنّ موسكو مستعدة لعقد لقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان، والسوري بشار الأسد".

وتابع قائلاً: "نحن دائماً نعبّر عن استعدادنا، ولكن حتى الآن لم يتم القيام بأي عمل ملموس على المستوى السياسي. وحتى الآن لا توجد مثل هذه الخطط".

وأردف بوغدانوف: "كل شيء يعتمد على رغبات الأطراف، لكننا لا نفرض شيئاً على أحد. إذا طلبتا منا الوساطة وكان لشركائنا في أنقرة ودمشق مثل هذه المصلحة، فسنرد بالطبع بالإيجاب".

والجدير ذكره أنه حذّرت روسيا تركيا، في وقت سابق، من "زعزعة الاستقرار" في شمال سوريا عبر غاراتها، مؤكدةً أنّ ذلك "قد يأتي بنتائج عكسية ويزيد تعقيد الوضع الأمني".

وكان أعلن أردوغان مؤخراً عن رغبته في إعادة العلاقات بين تركيا وسوريا.

/انتهى/

رمز الخبر 1928431

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