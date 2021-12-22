القوات الخاصة الايرانية "صابرين" تنفيذ عملية الغزو البرمائي بنجاح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في هذه المرحلة من العمليات وهي النهائية قام لواء القوات الخاصة "صابرين" بالتوغل في ساحل العدو المفترض ومن ثم السيطرة على جزء من المنطقة كجسر للعمليات بعد تدمير الاهداف المحددة سلفا.

وقامت قوات اللواء الخاص 33 "المهدي" بتنفيذ عمليات مضادة للانزال الجوي ومنعت توغل قوات العدو عبر الاستفادة من دعم نيران الوحدات المدرعة.

وبادرت وحدات الهندسة الآلية وکسح وزرع الالغام التابعة للقوة البرية للحرس الثوري من خلال التخطيط والتنفيذ لتفجيرات واسعة بايجاد خط دفاعي حصين امام قوات العدو المفترض.

وفي هذه المرحلة من المناورات قامت وحدات كسح وزرع الالغام التابعة للقوة البرية لحرس الثورة باستخدام اعتدة ومتفجرات ذكية بحجم كبير لايجاد جدار انفجاري وخندق لمنع قوات العدو من التوغل في المنطقة.

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