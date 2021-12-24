اللواء باقري يهنئ نظرائه في جميع انحاء العالم بحلول العام الميلادي الجديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء محمد باقري نظرائه في الدول الأخرى بميلاد السيد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام وبحلول العام الميلادي الجديد.

نص هذه الرسالة كالتالي:

فيما يتعلق بقدوم 25 ديسمبر، ذكرى ولادة الرسول الكريم، نذير السعادة وشرف الإنسانية، رسول السلام والصداقة، التجلي الحقيقي للمحبة السيد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام وبداية عام 2022 ،اهنئ جميع نظرائي في انحاء العالم.

وآمل أنه ببركة السيد المسيح عليه السلام ووالدته العظيمة السيدة مريم (عليه السلام) في العام الجديد سنشهد القضاء على فيروس كورونا في العالم. وبعون الله تعالى، وفي ضل الأهداف والمثل السامية لعيسى بن مريم (عليه السلام)، سنشهد انتشار السلام والأمن والطمأنينة في جميع أنحاء الكون.

واتمنى من الله عز وجل التوفيق والصحة لجميع القوات المسلحة في العالم.

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