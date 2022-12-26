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٢٦‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٥:٥٢ م

اللواء باقري يهنئ بذكرى ميلاد السيد المسيح (ع)

اللواء باقري يهنئ بذكرى ميلاد السيد المسيح (ع)

هنأ رئيس اركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، نظرائه والقادة العسكريين في الدول المسيحية بمناسبة ذكرى مولد النبي عيسى بن مريم (عليهما السلام) وبدء العام الميلادي الجديد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس اركان القوات المسلحة، اللواء محمد باقري، أرسل رسائل تهنئة الى نظرائه والقادة العسكريين في الدول المسيحية بمناسبة ذكرى مولد النبي عيسى بن مريم (عليهما السلام) وبدء العام الميلادي الجديد.

وقال اللواء باقري: "أقدم أحر التهاني والتبريكات لشخصكم وللقوات المسلحة والحكومة وشعبكم بحلول ذكرى مولد نبي الايمان والمعرفة والسلام والمحبة عيسى بن مريم (عليهما السلام)".

وعبر باقري عن أمله بأن يؤدي اجماع عالمي الى القضاء على مصدر أي تهديد أو زعزعة الأمن في حياة البشرية وتعزيز الامن والسلام والمحبة على اساس العدالة والايمان وتعاليم الأديان والانبياء في عالم اليوم الذي تعصف به رياح المشاكل العاتية.

/انتهى/

رمز الخبر 1929214

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