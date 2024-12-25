اللواء باقري يهنئ نظرائه في الدول المسيحية بميلاد السيد المسيح (ع) ورأس السنة الميلادية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اللواء محمد باقري، رؤساء أركان القوات المسلحة في الدول المسيحية بمناسبة حلول العام الجديد وذكرى ميلاد السيد المسيح (عليه السلام)، في رسالة.

وقال: أهنئ معاليكم والقوات المسلحة وجميع مسيحيي ذلك البلد بحلول الذكرى المباركة لمولد النبي عيسى عليه السلام نبي السلام والصداقة وبداية العام 2025 .

واضاف: ولا شك أن عودة البشرية إلى التعاليم السامية السعيدة للأنبياء الإلهيين العظام وتعزيز روح الصداقة والتعاطف والتفاعل بين الأمم من شأنه أن يبشر بإرساء السلام والاستقرار العالمي وميل البشر نحو الحق والعدل، أن العالم لن يشهد بعد الآن مثل هذه الأحداث والوقائع المأساوية والمرعبة مثل جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني واللبناني وبعض الأجزاء الأخرى من العالم.