وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت مصادر مطلعة عن استشهاد مُسنة فلسطينية (60 عاما) من سنجل شمال رام الله؛ جراء تعرضها للدهس من قبل مستوطن.

وقال شهود عيان أن الحادث وقع بالقرب من قرية سنجل على طريق رام الله نابلس حيث تم دهسها من قبل مستوطن ولاذ بالفرار.

وأضاف: "أن طواقم الإسعاف الإسرائيلي وصلت الى مكان الحادث ونقلت المسنة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم؛ إلا أن وسائل الاعلام الإسرائيلية أكدت استشهادها متأثرة بإصابتها.

وأفاد شهود عيان أن الشهيدة هي غدير مسالمة تبلغ من العمر 60 عامًا.

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