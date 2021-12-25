قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في بلدة جبع قضاء جنين واعتقلت الشابين أسامه فريد محمد علاونه 19 عاما، وأيهم رياض رفيق غنام 22 عاما بعد مداهمة منزليهما.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين بعد الاعتداء على مجموعة من الشبان في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر إعلامية، أن القوات هاجمت مجموعة من الشبان المقدسيين في شارع الواد بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، واعتقلت الشابين شادي أبو سنينة ومهند أبو وهدان بعد الاعتداء عليهما بالضرب، واقتادتهما إلى أحد مراكز التحقيق.

وتشهد مدن الضفة الغربية وقراها خلال الأيام الماضية توترا شديدا عقب هجمات عنيفة يشنها المستوطنون منذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "حومش" شمال نابلس، والتي أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة آخرين.

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