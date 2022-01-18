مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة والقدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء بلدة تقوع شرق بيت لحم وشنت حملة اعتقالات واسعة طالت محيي نايف سليمان، معاذ نبيل سليمان، بهاء صقر سليمان، مروان فؤاد صباح، يحيى موسى الشاعر، مجاهد حسين سليمان، عمر سليمان، حمزة عدنان البدن.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شرق رام الله واعتقلت محمد حماد، إسماعيل سراج، مصطفى عطشة.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في حماس الشيخ فرحان علقم من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وفي القدس وضواحيها اعتقلت قوات الاحتلال سيف عويس وورد الغول من مدينة القدس، كما اعتقلت محمد خالد من مخيم قلنديا شمال القدس.

وفي محافظة رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ أمين عرمان من بلدة عين يبرود شرق المدينة، ومحمد مفرح من مدينة رام الله.

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