"كتيبة جنين" تواصل اشتباكها مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نفذ عناصر من كتيبة جنين في القدس الليلة الماضية عدة عمليات استهدفت الاحتلال تخللها إطلاق نار وعمليات تحطيم وحرق منشآت "إسرائيلية"، بالإضافة إلى تمكن إحدى مجموعاتها من استهداف قوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة بير الباشا بصليات بالرصاص والاشتباك وتحقيق إصابات مباشرة في العدو.

وصرحت مصادر محلية في جنين عن إطلاق مقاومين النار تجاه قوات الاحتــلال التي اقتحمت بلدة بير الباشا جنوب المدينة.

وقالت: إن اشتباكًا مسلحًا اندلع في البلدة وسمعت أصوات رشقات الرصاص في المنطقة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة مثلث الشهداء جنوب جنين، كما نفذت عمليات بحث وتمشيط في بلدة عرابة.

وفي القدس المحتلة أشعل الشباب الثائر النار في بوابة وضعها جيش الاحتلال قبل أيام في الجدار الفاصل وأحرقوا كاميرات مراقبة قرب بلدة أبو ديس شرق المدينة..

بالتزامن مع ذلك قام شبان بإلقاء زجاجات حارقة باتجاه مركبات المستوطنين على شارع جيفعات زئيف بالقرب من النفق الفاصل بين بلدتي بدّو والجيب شمال غرب القدس المحتلة.

وخلال تقرير سابق لعام 2021، تم تنفيذ (28) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، (15) عملية منها في نابلس.

وشهدت محافظات نابلس والقدس والخليل أعلى عدد في عمليات المقاومة، حيث بلغت (169، 97، 88) على التوالي.

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