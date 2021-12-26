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٢٦‏/١٢‏/٢٠٢١, ٩:٤٩ م

فيديو على قناة "كان" العبرية يسخر من التهديدات الصهيونية ضد إيران

فيديو على قناة "كان" العبرية يسخر من التهديدات الصهيونية ضد إيران

بثت قناة كان العبرية التابعة لكيان الاحتلال الصهيوني برنامجاً تعترف فيه بسخريتها من نفسها قبال التهديدات التي تطلقها قادة الاحتلال ضد ايران في ظل الزعر الذي يتخللها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قناة "كان" العبرية، عرضت مقطع فيديو يسخر من التهديدات الإسرائلية التي يطلقها قادة الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية، ويسلط الضوء على ردة الفعل القاسية التي سيتلقاها كيان العدو في حال تجرأ على استهداف المنشآت النووية الإيرانية.

وكان سلاح الجو في حرس الثورة الإسلامية في ايران قد اجرى محاكاة لهجوم بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة انتحارية على مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي.

وأكد قادة عسكريون ايرانيون أن هذه المناورات الصاروخية هي الأكثر نجاحا من بين مثيلاتها السابقة، وتمثل جزءا صغيرا من قدرات ايران الباليستية./انتهى/

رمز الخبر 1920691
https://ar.mehrnews.com/news/1920691/

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