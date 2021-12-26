فيديو على قناة "كان" العبرية يسخر من التهديدات الصهيونية ضد إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قناة "كان" العبرية، عرضت مقطع فيديو يسخر من التهديدات الإسرائلية التي يطلقها قادة الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية، ويسلط الضوء على ردة الفعل القاسية التي سيتلقاها كيان العدو في حال تجرأ على استهداف المنشآت النووية الإيرانية.

وكان سلاح الجو في حرس الثورة الإسلامية في ايران قد اجرى محاكاة لهجوم بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة انتحارية على مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي.

وأكد قادة عسكريون ايرانيون أن هذه المناورات الصاروخية هي الأكثر نجاحا من بين مثيلاتها السابقة، وتمثل جزءا صغيرا من قدرات ايران الباليستية./انتهى/