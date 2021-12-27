عقيد امیرکي يؤكد عدم خروج القوات الأمريكية من العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده اميركا العقيد الامیرکي، كول هاربر، قال أن التحالف الدولي لن ينسحب من العراق وإنما سيتغير الدور من قتالي إلى استشاري، مدعياً أن البقاء في العراق بهذا الدور الجديد جاء بناء على طلب بغداد للمساعدة على دحر ما تبقَّى من تنظيم داعش.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد كول هاربر، إن التحالف الذي تقوده أميركا ليست لديه قواعد عسكرية في العراق، وإنما يوجد في المنشآت العراقية الثلاث وهي عين الأسد في الأنبار، وأربيل في منطقة كردستان، ومركز العمليات المشتركة الأولى في بغداد.

وأوضح هاربر، أن هناك بعض الهجمات على المنشآت التي تنتشر فيها عناصر تابعة للتحالف الدولي تتسبب بأضرار وتهديد حقيقي.

وحرص هاربر على تأكيد أن التحالف الدولي الآن ليس لديه أي دور قتالي في العراق، وإنما المهمة الجديدة تكمن في تقديم المشورة والمساعدة لتمكين الجيش العراقي والبشمركة (قوات كردستان) من الحفاظ على الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش.

واتفق العراق وأميركا في 27 يوليو/تموز 2021، على انسحاب جميع القوات الأميركية المقاتلة من العراق بحلول نهاية العام الجاري، وأعلن كل من العراق والتحالف في 9 ديسمبر/كانون الأول إنهاء المهام القتالية للتحالف الدولي بشكل رسمي./انتهى/