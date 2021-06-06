التحالف الامريكي يعلن سقوط صاروخ قرب مركز دعم دبلوماسي في بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن التحالف الاميركي في العراق أعلن عن سقوط صاروخ قرب "مركز الدعم الدبلوماسي" للتحالف في العاصمة بغداد، مشيرا الى ان الصاروخ لم يوقع اي إصابات.

وأوضح الناطق باسم التحالف الدولي العقيد واين ماروتو في تغريدة على تويتر أن مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد تعرض لهجوم بصاروخ واحد دون أن يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار، مؤكدا أن الهجوم قيد التحقيق، مضيفا بأن أي هجوم على التحالف والوجود الدولي "ينسف سلطة المؤسسات العراقية ويقوض سيادة العراق"، على حد قوله.

واثر الاستهداف، أطلقت القوات الاميركية اكبر خطة دفاع محلي في قاعدة فكتوريا داخل مطار بغداد الدولي، حيث تتمركز قوات اميركية، وشملت تفعيل أنظمة جديدة، بينها رادارات، كما تم اطلاق حالة انذار قصوى في قاعدة عين الأسد بمحافظة الانبار تضمنت تفعيل صفارات الإنذار تحسبا لأي هجمات صاروخية./انتهى/