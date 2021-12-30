إیران تطلق 3 شحنات بحثية للفضاء باستخدام حامل الأقمار الصناعية "سيمرغ"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "حسيني" قال في تصريحه اليوم الخميس، بعد توصل ايران الى قدرات فضائية محلّية وامتلاكها قابلية اطلاق الاقمار الصناعية عبر صاروخي " سفير" و"قاصد" الحاملين للاقمار الصناعية الصغيرة، تم اعتماد برنامج لتطوير النواقل بمديات أبعد، وعليه تبنت الصناعة الفضائية الايرانية مشروع تطوير قاعدة الامام الخميني (رض) الفضائية وحامل الاقمار "سيمرغ".

و أكد المتحدث أن أداء مكونات القاعدة الفضائية والمراحل التشغيلية لحامل الاقمار الصناعية "سيمرغ" تمت بنجاح وبالتالي تحققت الأهداف البحثية المرجوّة في عملية الاطلاق هذه.

وتابع حسيني، المهمة البحثية تضمنت بنجاح ولاول مرة، نقل 3 شحنات بحثية بشكل متزامن على ارتفاع 470 كم وبسرعة اطلاق 7350 مترا بالثانية، مبيناً أن معطيات مقياس المسافات (Telemeter) تم احصاؤها كاملا عبر عملية الاطلاق.

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