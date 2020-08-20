إيران عازمة على إطلاق 5 أقمار صناعية إلى الفضاء حتى نهاية العام

وفي تصريح له أمس الأربعاء، نوه آذري جهرمي بتطور الذكاء الإصطناعي في البلاد وأشار الى وضع تدشين حاسوب إيراني عملاق على جدول الأعمال، مضيفا ان هذا الحاسوب العملاق يصنف بين الـ500 حاسوب الأفضل في العالم، وان إستخدامه مهم جدا لمعالجة المعلومات في سياق تحقيق نتائج جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز البنية التحتية في هذا المجال في البلاد وقال انه من المقرر أن يدخل الخدمة في شباط/ فبراير المقبل.

وفي سياق آخر، صرح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لارنا: "نعمل على تفعيل شبكات الجيل الخامس في خمسة أجزاء من طهران حتى نهاية أيلول/سبتمبر المقبل"، وأشار الى الانتهاء من العمل البحثي لتطوير اقتصاد رقمي يعتمد على الجيل الخامس من شبكات المحمول وسيتم إزاحة الستار عن المشروع قريبا.

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