لاعب كاراتيه ايراني يتصدر قائمة التصنيف العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في اخر تقرير صادر عن الاتحاد العالمي للكاراتية بمناسبة راس السنة الميلادية 2022.

والجدير بالذكر ان هذا التقسيم التصنيفي جرى في الوقت الذي غاب المنتخب الايراني للكارتية – رجال، عن بطولة العالم 2021 التي كانت قد اقيمت في دولة الامارات.

يذكر ان كابتن المنتخب الايراني للكارتيه "ذبيح الله بورشيب" سجل 8437 نقطة خلال العام الماضي ليتصدر قائمة التصنيف العالمي، بينما سجل مواطنه الحائز على ذهبية الالعاب الاولمبية للوزن فوق 84 كغم "سجاد كنج زادة" 5617 نقطة ليقف بالمركز الثاني، ولاعبة الوزن فوق 68 كغم (الايرانية) "السيدة حميدة عباسعلي" سجلت ۵۴۸۲ نقطة لتحلّ ثالثة وفق اخر تصنيف الاتحاد العالمي للكارتيه.

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