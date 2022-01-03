كبير المفاوضين الايرانيين يجتمع مع ممثل الاتحاد الأوربي في فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استؤنفت الجولة الثامنة من محادثات رفع العقوبات في فيينا باجتماع ثنائي بين رئيس فريق التفاوض الإيراني، علي باقري، ونائب المدير للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، في فيينا.

جدير بالذكر انه حققت استراتيجية التفاوض الإيرانية الجديدة في فيينا تقدمًا جادًا في الجولة الثامنة من المفاوضات. وتم قبول المطلبين الأكثر أهمية لايران بما في ذلك التحقق والضمان كأساس من قبل جميع البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، والمفاوضات جارية حاليا حول كيفية تنفيذ هذه القضية./انتهى/