  1. إيران
  2. السياسة
٠٣‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٨:٤٠ م

ضمن استئاف الجولة الثامنة لرفع العقوبات؛

كبير المفاوضين الايرانيين يجتمع مع ممثل الاتحاد الأوربي في فيينا

كبير المفاوضين الايرانيين يجتمع مع ممثل الاتحاد الأوربي في فيينا

استئناف الجولة الثامنة من محادثات رفع العقوبات الجائرة عن ايران في فيينا باجتماع بين رئيس فريق التفاوض الإيراني، علي باقري، ونائب المدير العام للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، انيركي مورا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استؤنفت الجولة الثامنة من محادثات رفع العقوبات في فيينا باجتماع ثنائي بين رئيس فريق التفاوض الإيراني، علي باقري، ونائب المدير للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، في فيينا.

جدير بالذكر انه حققت استراتيجية التفاوض الإيرانية الجديدة في فيينا تقدمًا جادًا في الجولة الثامنة من المفاوضات. وتم قبول المطلبين الأكثر أهمية لايران بما في ذلك التحقق والضمان كأساس من قبل جميع البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، والمفاوضات جارية حاليا حول كيفية تنفيذ هذه القضية./انتهى/

رمز الخبر 1920882
https://ar.mehrnews.com/news/1920882/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 8 + 2 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات