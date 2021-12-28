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٢٨‏/١٢‏/٢٠٢١, ٣:٤٢ م

في الجولة الثامنة من المفاوضات؛

تقدم بارز في محادثات فيينا / إشادة "مورا" لسرعة عمل الوفد الإيراني

تقدم بارز في محادثات فيينا / إشادة "مورا" لسرعة عمل الوفد الإيراني

تسارع استراتيجية التفاوض الإيرانية الجديدة في فيينا حققت تقدمًا جادًا في الجولة الثامنة من المفاوضات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تزامنا مع الجولة الثامنة من المحادثات بين إيران ومجموعة 4 + 1 في فيينا وإصرار مفاوضينا على مطالب الشعب الإيراني، تم قبول المطلبين الأكثر أهمية لبلدنا بما في ذلك التحقق والضمان كأساس من قبل جميع البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة. والمفاوضات جارية حاليا حول كيفية تنفيذ هذه القضية.

من ناحية أخرى، أشاد "إنريكي مورا" منسق المحادثات، فريق المفاوض الايراني على السرعة والدقة في إعداد الوثائق والمراسلات.

كما أن تسارع استراتيجية إيران التفاوضية الجديدة في فيينا حققت تقدمًا جادًا في المفاوضات، والآن أصبحت قضية رفع العقوبات على رأس أولويات المفاوضات.

/انتهى/

رمز الخبر 1920733
https://ar.mehrnews.com/news/1920733/

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