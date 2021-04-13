الفريق المفاوض الإيراني برئاسة عراقجي يصل فيينا لاستئناف محادثات اللجنة المشتركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وصل فريق التفاوض الإيراني برئاسة نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية رئيس الوفد الايراني المفاوض عباس عراقجي إلى فيينا قبل ساعة لاستئناف محادثات اللجنة المشتركة.

وبدأت اجتماعات الجولة الثامنة عشرة للجنة المشتركة للاتفاق النووي على الإنترنت في 2 أبريل، بمشاركة مساعدي الشؤون السياسية لدول 4+ 1.

وقرر ممثلو الدول مواصلة المحادثات في فيينا بشكل مباشر، وحاليا يقوم فريقا عمل بصياغة الاجراءات المطلوبة لرفع الحظر والعودة الى الالتزامات النووية، وتقرر في اجتماع الجمعة أن يعود المفاضون إلى عواصمهم ويستأنفوا المحادثات في فيينا يوم الأربعاء 14 أبريل.

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