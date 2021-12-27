المحادثات حول رفع العقوبات ستبدأ غداً في فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان كبير مفاوضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي باقري، أعلن عقب اجتماع اللجنة المشتركة لمجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تلخيصا للمسائل التي نوقشت في اجتماع اليوم: "في هذا الاجتماع صرحت جميع الأطراف بما في ذلك منسق اللجنة المشتركة على نجاح الجولة السابقة من المحادثات وأقرّت بإحراز تقدم جيد في الجولة السابقة من المحادثات وأنه تم توفير إطار مناسب لدفع المحادثات الى الامام".

وأضاف: "النقطة المهمة في هذا الاجتماع هي أن ممثلي مختلف الدول في هذا الاجتماع أكدوا على أهمية إعطاء الأولوية لموضوع رفع العقوبات والحقيقة والاختبار والضمان في الجولة الثامنة من محادثات فيينا، وبالتالي تقرر ابتداء من صباح الغد (الثلاثاء) بدء موضوع رفع العقوبات والتأكيد على مراجعة مقترحات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال مسألتين هامتين هما التحقق منرفع العقوبات والضمانات، ومن ثم البدء في القضايا والمسائل المتعلقة بالشؤون المالية والمصرفية"، مشيرا الى ان العقوبات ستناقش في اجتماع مجموعات العمل المشتركة بين إيران ومجموعة 4 + 1".

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