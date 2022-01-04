الشهيد سليماني تجاوز وطنه ليكون شهيد الأمَّة وصوَّب البوصلة نحو فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، قال في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر أن الشهيد قاسم سليماني قد تجاوز وطنه ليكون شهيد الأمَّة كما أنه صوَّب البوصلة نحو فلسطين، مؤكداً ان إيران وقفت طيلة العقود الـ4 الماضية إلى جانب المقاومين.

واشار الشيخ نعيم قاسم أنه لولا المقاومة في لبنان لسيطرت "داعش" وأُقيمت المستوطنات في الجنوب، مشدداً على أن هذا وطننا سندافع عنه ولن نتركه للاحتلال.. ستبقى بنادقنا مصوبة نحو الكيان الإسرائيلي حتى إسقاطه وزواله.

وختم الشيخ نعيم قاسم بالقول أن الذين اجتمعوا على نعت محور المقاومة بالإرهاب هم يمثلون القتل الجماعي والإرهاب./انتهى/