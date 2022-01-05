العميد قاآني: جبهة المقاومة مستمرة/ سيف المقاومة يبتر أيدي الأعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري العميد اسماعيل قاآني مخاطبا الاعداء،"أنتم أصغر من أن تعرفوا ما يختبئ داخل الشيعة، انتم لن تعرفوا الشهداء والمجاهدين في سبيل الله".

وأضاف قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني، أن طريق الشهيد سليماني مستمر، مؤكدا ان الشهيد سليماني يواصل طريق المقاومة بقوة اكثر من الحاج قاسم سليماني، والشعب الإيراني يقدر جهود الشهداء.

وتابع القول العميد قاآني: "العدو ارتكب أسوأ ما في استشهاد الحاج قاسم، حيث تعرض المجرم ترامب وأعوانهم للإذلال الشديد".

كما أشار إلى طرد الأمريكيين من المنطقة وصرح: الأمريكان كان لديهم 150 ألف جندي في المنطقة ولكن وصل الآن عددهم إلى 2000 وبالتأكيد لن يتسامح محبو الشهيد سليماني مع هذا التواجد الامريكي وايران سترد بحسم تجاه الامريكيين،طريق المقاومة سيستمر وسيف المقاومة يبتر أيدي الأعداء.

واختتم قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإسلامي بقوله: "ان طريق جبهة المقاومة سيستمر ببركة دماء الشهداء".

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