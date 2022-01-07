اتفقنا مع طهران على الإفراج الفوري عن الأموال الإيرانية المجمدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حول لقاء مساعد وزير الخارجية الكوري الجنوبي 'تشوي جونغ كان' بنظيره الايراني علي باقري كني في فيينا، قالت الوزراة ان الجانبين اجريا مباحثات صريحة وبناءة حول العلاقات الايرانية الكوربية.

واضافت انهما اتفقا على الافراج الفوري عن الأموال الايرانية المجمدة، كما اتفقا على اجراء محادثات على مستوى العمل بين الخبراء لمناقشة القضايا الفنية المتعلقة بتحويل الاصول المجمدة.

يذكر ان، هذا اللقاء عقد في اطار المناقشات الثنائية الطبيعية بين البلدين وبطلب من الجانب الكوري.

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