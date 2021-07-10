اتفاق للتعاون بين كوريا الجنوبية واميركا حول الارصدة الايرانية المجمدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال اجتماع عقد بين الجانبين يوم امس الجمعة في مدينة فينيسيا الايطالية للبحث حول التعاون الاقتصادي الثنائي والقضايا الدولية.

واعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية اليوم السبت بان الاجتماع بين "هونغ نام كي" ويلين عقد على هامش اجتماع كبار المسؤولين في الشؤون المالية والاقتصادية لمجموعة دول "جي 20" في فينيسيا بايطاليا.

وحسب تقرير وكالة "يونهاب" فقد كانت قضية الارصدة الايرانية المجمدة لدى سيئول احدى القضايا التي ناقشها الطرفان حيث اتفقا على التعاون معا فيها.

وبناء على هذا التقرير تعتزم كوريا الجنوبية استخدام قناة سويسرا لتسديد جزء من هذه الارصدة الايرانية المجمدة لثمن سلع انسانية تبيعها شركات سويسرية لايران.

وكان رئيس الوزراء الكوري الجنوبي السابق "جون ساي كيون" قد اكد خلال زيارة الى ايران قبل عدة اشهر ضرورة الاسراع في الافراج عن هذه الارصدة المجمدة.

وتبلغ الارصدة الايرانية المجمدة لدى بنكين في كوريا الجنوبية 7 مليارات دولار وتمثل ديون مترتبة على هذا البلد ازاء شرائها الغاز المسال من ايران ومازالت مجمدة منذ العام 2018 بذريعة الحظر الاميركي.

ويؤكد المسؤولون الايرانيون صراحة بان ذرائع الكوريين لعدم تسديد ديونهم لايران مرفوضة لان ايران ليست خاضعة للحظر الدولي ومن ضمنه مجلس الامن بل ان الحظر المفروض على ايران هو من قبل اميركا فقط وان كوريا الجنوبية كدولة مستقلة غير مسؤولة عن تنفيذ هذا الحظر.

ومن جانبه اخر قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قبل عدة اشهر في بيان بان الارصدة الايرانية المجمدة سيتم الافراج عنها بعد التشاور مع اميركا./انتهى/