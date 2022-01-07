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٠٧‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٧:٢٩ م

رئيس جمعية "قولنا والعمل":

لو كانت دول الخليج الفارسي صادقة بحبها للبنان ما كانت لتدعم بعض أزلامها لإثارة الفتن

لو كانت دول الخليج الفارسي صادقة بحبها للبنان ما كانت لتدعم بعض أزلامها لإثارة الفتن

أسف رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ أحمد القطان لتفاقم الوضع الإقتصادي والإجتماعي والسياسي سوءًا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سأل الشيخ القطان خلال خطبة الجمعة من بلدة برالياس البقاعية السياسيين "لماذا تنشغلون بأمور تافهة وتنسون دوركم في إنقاذ الشعب من الفقر والوضع الصعب الذي أوصلتم البلد اليه".

كما سأل "أولئك الذين يستميتون بالدفاع عن دول الخليج الفارسي هل دول الخليج الفارسي تدعم لبنان وأهله أو أنها تدعمكم أنتم شخصيًا نحن نريد من الدول الخليجية أن تدعم لبنان وشعبه لا أن تعاقب كل الشعب اللبناني بسبب حزب في لبنان".

ولفت الشيخ القطان إلى أنَّه "لو صادقة دول الخليج الفارسي بحبها للبنان ما كانت لتدعم بعض أزلامها السياسيين في لبنان لإثارة الفتن والقلاقل ولضرب الوحدة الوطنية والإسلامية وإنما كانت دعمت لبنان أقلها بالمازوت والبنزين والمواد الغذائية والضرورية لمواجهة الأزمة والحصار المفروض على لبنان".

/انتهى/

رمز الخبر 1920979
https://ar.mehrnews.com/news/1920979/

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