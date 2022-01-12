حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ممنوع من السفر

ويحاول حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، النجاة مرة تلو الأخرى من الملفات القضائية المثارة ضدّه وحوله. ويبدو أنه سيكون، من جديد، على موعد مع جلسة استجواب تقودها القاضية عون. فالخطوات القضائية المتّبعة عادة في ملفات مماثلة، هي أولاً تحديد موعد للاستجواب، وإن لم يمثل المستدعى فتصدر مذكرة إحضار بحقّه.

أين يمكن للحاكم أن يهرب، وهو محاصر براً وبحراً وجواً؟ قد يغوص في باطن الأرض أو في أعماق كهوف منظومة تحمي غيره ممن صدرت بحقهم مذكرات توقيف.

/انتهی/