الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يجدد موقفه المعادي لايران

وافادت وكالة مهر للأنباء انه بعد لقائه وزير الخارجية المصري سامح شكري، ادعى نايف الحجرف الأمين العام لمجلس تعاون الخليج الفارسي في القاهرة، اليوم الأحد، أنه على إيران ان تدعم السلام بدلاً من التدخل في الشؤون العربية ودعم انصار الله على حد تعبيره.

وقال سامح شكري: "لا نقبل تدخل دول المنطقة في شؤون الدول العربية. وهناك ارتباط قوي بين الأمن القومي لمصر وأمن دول الخليج الفارسي.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تخوض فيه السعودية والإمارات، وهما عضوان في مجلس التعاون الخليجي، حربًا شرسة ضد الشعب اليمني الفقير على مدار السنوات الست الماضية، وتعمل الإدارة الأمريكية الجديدة على اخراج السعودية والإمارات من هذا المستنقع مع الحفاظ على ماء وجههم.

المصدر: وكالات

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