رئيسي يشدد على تنمية التعاون التجاري بين طهران وعشق آباد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي التقى اليوم الأحد بالمبعوث الخاص للرئيس التركماني الجنرال بردي محمدوف ووزير الخارجية التركماني رشيد مردوف، قائلا إن العلاقات بين طهران وعشق آباد تسير على طريق التنمية، وقالوا إننا مصممون على اتخاذ خطوات فعالة ومفيدة في العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لصالح دولنا.

ووصف رئيسي الاجتماع الثنائي مع رئيس تركمانستان في عشق آباد والمكالمات الهاتفية بين الجانبين بأنها بداية فصل جديد في تطوير العلاقات بين البلدين، مضيفا ان من خلال اتخاذ القرارات المناسبة، تم إزالة العقبات في تطوير التعاون، بما في ذلك في قطاعي النقل والطاقة، وتم تسهيل أسباب توسيع وتعميق العلاقات بين البلدين.

وفى هذا الاجتماع قدم المبعوث الخاص للرئيس التركماني رسالة مكتوبة من قبل الرئيس التركماني قربان قلي بردي محمدوف تقديرا لجهود الحكومة الايرانية فى الشهور القليلة الماضية لتوسيع وتعزيز العلاقات مع تركمانستان، مضيفا اننا مصممون على زيادة تعزيز علاقاتنا مع الجمهورية الاسلامية الايرانية فى مختلف المجالات وخاصة الغاز والنقل والاقتصاد والتجارة والشئون الثقافية " .

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