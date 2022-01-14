رئيسي: العقوبات والتهديدات لا تعرقل التقدم / اليوم الشعب الايراني يشعر بالأمان في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح الرئيس الايراني آية الله السيد ابراهيم رئيسي في معرض انجازات القوات البحرية للحرس الثوري الايراني، ان ما شهدنا في هذا المعرض هو رمز القدرة والاقتدار للحرس الثوري والوطن.

واضاف الرئيس الايراني على الرغم من هذه العقوبات، فقد أحرزنا أكبر تقدم في هذا المجال. وفي إشارة إلى الإرادة القوية والقدرة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الايراني، طالما أن هذه الروح ثورية موجودة فإن العدو لا يستطيع أن يفعل شيئًا.

وأضاف: "الناس اليوم مرتاحون لأمن البلاد في مختلف القطاعات، لأنه لا يوجد تحرك يخفي عن أعين أبطال القوات المسلحة".

وقال الرئيس "هذا الشعور بالأمن يرجع إلى قوة الحرس الثوري الإيراني والجيش والقوات التعبئة". الجيش والفيلق في قلوب الناس والشعب له علاقة وثيقة مع القوات المسلحة.

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