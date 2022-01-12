التصريحات الاستفزازية الأمريكية تهدف إلى نسف عملية التفاوض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أنتونوف في بيان تعليقًا على تصريحات المسؤولين الأمريكيين: "نرفض رفضًا قاطعًا التصريحات الاستفزازية لكبار المسؤولين الأمريكيين الهادفة إلى نسف عملية التفاوض بين واشنطن وموسكو"، موضحًا أنَّ موسكو تنتظر إجراءات ملموسة، وليس اتهامات بكل الذنوب.

وأضاف: "نحن جاهزون لمناقشة موضوعية للوثائق الروسية التي يجب اعتمادها في أقرب وقت ممكن لاستقرار الوضع في أوروبا".

وتابع السفير الروسي: "نحتاج إلى إجراءات ملموسة من الجانب الأمريكي، وليس معلومات مضللة واتهامات بكل الذنوب. حان الوقت للتوقف عن سياسة تشجيع الفاشية الفتية التي يجري استعراضها في كييف. التاريخ لا يغفر الأخطاء".

ونصح أنتونوف نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند التي ألقت باللوم على موسكو في التوتر حول أوكرانيا، بأن تكون حذرة في صياغة العبارات في الوقت الذي تجري فيه المفاوضات.

وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أنَّه "من المبكر" معرفة ما إذ كانت روسيا جادة في خفض التوترات الأمنية مع أوكرانيا بعد المفاوضات الأمنية في جنيف.

بدورها أشارت مندوبة واشنطن الدائمة لدى "الناتو" جوليان سميث إلى أنَّ الولايات المتحدة لا ترى فرصًا كبيرةً للتوصل إلى حلٍّ توافقي مع روسيا حول موضوع توسع الحلف إلى الشرق.

وتستضيف بروكسل، اليوم الأربعاء، اجتماعًا في إطار مجلس روسيا-"الناتو"، على أن تقام جولة أخرى من المفاوضات في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم غدٍ الخميس.

واستضافت جنيف الاثنين الماضي، مفاوضات استمرت نحو 8 ساعات بين روسيا والولايات المتحدة في إطار الحوار الاستراتيجي، تناولت ملف الضمانات الأمنية، وعلى رأسها مطالبة الطرف الروسي لـ"الناتو" بضمان عدم توسعه شرقا الأمر الذي يرفضه قطعا الجانب الأمريكي.

وتأتي المفاوضات الروسية الغربية على خلفية مزاعم مستمرة من قبل أعضاء الناتو والسلطات في كييف حول حشد روسيا لقواتها قرب حدود أوكرانيا، وتحذيراتٍ متكررةٍ من قبل الحلف من شن موسكو "أي عدوان جديد" على الأراضي الأوكرانية، و"دفع ثمن باهظ" لأي تحرك من هذا النوع.

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