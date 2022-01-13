جندي صهيوني يقتل ضابطين في جيش الاحتلال قرب أريحا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن جيش الاحتلال صرّح بمقتل اثنين من ضباطه على يد جندي من قواتهما اليوم الخميس، عندما كانا في معسكرهم بالضفة الغربية

ولم يتضمن البيان العسكري تفاصيل تذكر بشأن الحادث الذي قالت وسائل إعلام العدو إنه يتعلق بوحدة للقوات الخاصة في غور الأردن.

وذكرت التقارير أن الضابطين قُتلا على يد جندي اعتقد خطأ أنهما فدائيان فلسطينيان، بعدما أطلقا أعيرة تحذيرية صوب هدف تم رصده أثناء دورية في نهاية تدريب ليلي.

وذكر موقع "غزّة نيوز" أن الضابطين يتبعان لوحدة الكومادوز، وهما الرائد "أوفيك أهارون" 28 عاما، والرائد "إيتمار إلحرار" 26 عاماً، وكلاهما قادة في وحدة "إيغور".

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