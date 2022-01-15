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١٥‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٩:١٢ ص

مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة؛

ايران ستدفع رسوم عضويتها في الأمم المتحدة عن قريب

ايران ستدفع رسوم عضويتها في الأمم المتحدة عن قريب

قال سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة بشأن رفع تعليق حقوق التصويت لإيران ودفع رسوم العضوية لدى الأمم المتحدة، مشاوراتنا مع الأمم المتحدة مستمرة ونأمل أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سفير ومندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي إن "إيران كانت دائما ملتزمة بدفع رسوم عضويتها في موعدها المقرر ولكن للأسف واجهنا للسنة الثانية على التوالي عقبات وهذا يتعلق بالعقوبات الجائرة. ونرى أن هذه العقوبات عطلت أيضا توريد المستلزمات البشرية والأدوية وعمل الأمم المتحدة.

وأضاف: "العام الماضي، وبعد مفاوضات مع مسؤولي الأمم المتحدة تمكنا من حل هذه المشكلة".

وقال ممثل إيران لدى الأمم المتحدة مشاوراتنا مع الأمم المتحدة تمضي قدما ونأمل أن يتم حل هذه المشكلة عن قريب.

/انتهى/

رمز الخبر 1921164
https://ar.mehrnews.com/news/1921164/

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