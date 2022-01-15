ايران ستدفع رسوم عضويتها في الأمم المتحدة عن قريب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سفير ومندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي إن "إيران كانت دائما ملتزمة بدفع رسوم عضويتها في موعدها المقرر ولكن للأسف واجهنا للسنة الثانية على التوالي عقبات وهذا يتعلق بالعقوبات الجائرة. ونرى أن هذه العقوبات عطلت أيضا توريد المستلزمات البشرية والأدوية وعمل الأمم المتحدة.

وأضاف: "العام الماضي، وبعد مفاوضات مع مسؤولي الأمم المتحدة تمكنا من حل هذه المشكلة".

وقال ممثل إيران لدى الأمم المتحدة مشاوراتنا مع الأمم المتحدة تمضي قدما ونأمل أن يتم حل هذه المشكلة عن قريب.

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