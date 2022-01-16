الاعلان عن نتائج التقييم الأولي لمنافسات كنز العلمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المركز الإعلامي لمؤسسة المصطفى(ص) للعلوم والتكنولوجيا بأن 108 أعمال من أصل 658 عملاً تم استلامه تطابقت مع الشروط اللازمة من اجل الانتقال إلى المرحلة الثانية من المنافسات.

وكانت الأمانة العامة للمنافسات قد أعلنت عن استقبال الأعمال في عام 2021، واستلمت خلال الفرصة الممنوحة 658 عملاً من 25 دولة في مجالات هي: "المناجم والصناعات ذات العلاقة"، "الماء، البيئة والطاقة"، "الصحة والتكنولوجيا الطبية"، "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، "النقل" و "الاقتصاد، المصرفية والتمويل".

وحسب التقرير فإن الأعمال المطابقة للشروط كانت بالترتيب التالي: 10 أعمال في مجال "المناجم والصناعات ذات العلاقة"، 31 عملاً في مجال "الماء، البيئة والطاقة"، 29 عملاً في مجال "الصحة والتكنولوجيا الطبية"، 14 عملاً في مجال "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، 13 عملاً في مجال "النقل" و 11 عملاً في مجال "الاقتصاد، المصرفية والتمويل".

وكانت الأعمال التي وصلت إلى المرحلة الثانية من المنافسات من 10 بلدان هي: إيران، سوريا، نيجيريا، ماليزيا، عمان، مصر، الهند، بنغلادش، فيتنام وباكستان.

وتمت المرحلة الأولى للتحكيم من قبل حكام علميين، ويمكن مشاهدة الأعمال التي نجحت في الوصول إلى المرحلة الثانية من منافسات كنز العلمية عبر الرابط أدناه:

https://kans.mstfdn.org/results-anuoncment/

وتقيم مؤسسة المصطفى(ص) للعلوم والتكنولوجيا منافسات كنز بهدف التركيز على العثور على حلول مميزة في المجتمع العلمي والتكنولوجي لمعالجة المشاكل والتحديات التي يواجهها العالم الإسلامي. الهدف من هذه المنافسات العلمية هو حل المشاكل وتبادل وجهات النظر بين النُخب العلمية الشابة والطموحة.

ويشارك في هذه المنافسات العلمية العلماء، الباحثون، المبدعون التقنيون، طلاب الجامعات وأساتذة الجامعات دون سن 45 سنة في العالم الإسلامي ويتم تشجيعهم من اجل التوصل إلى أفكار وانجازات علمية وتكنولوجية بصورة ملف فيديو مدته من 3 إلى 4 دقائق يتم ارساله إلى الأمانة العامة لمنافسات كنز، وبعد المراحل النهائية للتحكيم، يتم تكريم الفائزين.

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