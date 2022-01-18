الاتفاقية الإيرانية الصينية انجاز استراتيجي/ تسجيل 20 حالة وفاة جديدة بكورونا

عبر تغریدة له؛ شمخاني: الاتفاقية الإيرانية الصينية انجاز استراتيجي

أكد أمين المجلس الاعلى للأمن القومي علي شمخاني، يوم الاثنين، ان تنفيذ الاتفاقية الإيرانية الصينية انجاز استراتيجي لطهران.

في معرض انجازات النانو؛ إزاحة الستار عن 55 منتجًا جديدًا من منتجات النانو

تم ازاحة الستار عن 55 منتجًا من منتجات النانو صباح اليوم في دار الابتكار والتكنولوجيا الإيرانية بحضور نائب الرئيس الايراني للعلوم والتكنولوجيا.

خلال مكالمة هاتفية؛ عبداللهيان ولافروف يبحثان التطورات الأخيرة لمحادثات فيينا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين عن اجراء محادثات هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الايراني، حسين امير عبد اللهيان، تناولت اخر المستجدات في محادثات فيينا الرامية لرفع العقوبات عن ايران.

وزير الطاقة الايراني: طهران مستعدة لابرام وثيقة شاملة مع بغداد في مجال التبادل التجاري

أعلن وزير الطاقة، رئيس لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين ايران والعراق، علي اكبر محرابيان، خلال لقائه مستشار رئيس الوزراء العراقي اليوم الاثنين، ان طهران مستعدة لابرام وثيقة شاملة في مجال التبادل التجاري مع بغداد.

في مدينة قم؛ تكريم 114 مدرساً لتحفيظ القرآن في إیران

أعلن رئيس قسم القرآن والعترة بالادارة العامة للثقافة والارشاد الاسلامي بمحافظة "قم" الايرانية، "سيد مصطفى ميرعرب رضي" عن تكريم 114 مدرساً لتحفيظ القرآن في إیران.

في المؤتمر الصحفي؛ خطيب زاده: إعادة فتح السفارات يعود إلى الاجراءات العملية من قبل السعودية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية: " ان ما تبقى فى المفاوضات هي قضايا رئيسية يمكن القول بانها تتطلب قرارات سياسية محددة، وخاصة من الجانب الامريكي " .

الصحة الإيرانية: تسجيل 20 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 20 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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