الشركات الروسية تعقد مفاوضات في طهران لترسيخ العلاقات التجاري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية، أميد قاليباف قال: "ان 65 شركة روسية ممثلة بوفد مؤلف من 100 شخص، ستبدأ مفاوضاتها يوم غد في طهران".

وأشار المتحدث باسم وزارة التجارة الايرانية الى وصول الوفد التجاري الروسي الى طهران، وقال: وفق الخطة الموضوعة، سيعقد الناشطون الاقتصاديون الايرانيون ما مجموعه 750 اجتماعا مع ممثلي الشركات الروسية خلال 3 أيام من تواجد الوفد التجاري الروسي في طهران.

وأكد عزم ايران وروسيا على ترسيخ العلاقات التجارية، وقال: حسب اعلان مركز الصادرات الروسية، سيقوم اكثر من 10 وفود تجارية روسية كبرى بزيارة الى ايران حتى نهاية العام الايراني الحالي (ينتهي في 20 آذار/مارس 2023).

ويشار ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد اعلن خلال لقائه يوم الخميس الماضي مع الرئيس الايراني على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في اوزبكستان، عن توجه وفد روسي تجاري من بلاده الى طهران.

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