المقاومة هي الضمانة الأساسية وصمام الأمان لاستقلال بلدنا وحمايته

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقدت قيادتا حزب الله - منطقة الجنوب الأولى_ وحركة أمل _إقليم جبل عامل_ لقاءهما الدوري، في مكتب حزب الله في مدينة صور، بحضور مسؤول الإقليم علي اسماعيل، ومسؤول المنطقة عبد الله ناصر، حيث جرى التداول في الشؤون والمستجدات المحلية والإقليمية.

وأشار المجتمعون إلى أنّ قرار العودة عن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء جاء تحسّسًا للظروف العامة التي يمر بها بلدنا، ومراعاة لظروف المواطنين فائقة الحساسية ووقوفًا إلى جانبهم، وهذا الأمر لا يمكن إدراجه ضمن إطار صفقة أو تحت أي ضغط من هنا أو هناك.

وناقش المجتمعون إلى تهديدات الكيان الصهيوني واعتداءاته المستمرة على لبنان وأطماعه في ثرواته ولا سيما في البحر، وشدّدوا على أنّ المقاومة هي الضمانة الأساسية وصمّام الأمان لاستقلال للبنان وحمايته.

وفيما يخص الشأن الفلسطيني، حيّا المجتمعون نضال الشعب الفلسطيني وبطولاته لا سيما الصمود الأسطوري للأسرى وعنادهم في وجه غطرسة المحتل، وأعلنوا تضامنهم مع كلّ حق فلسطيني، ودعوا كافة الأطراف على الساحة الفلسطينية سواء في الداخل أو الخارج إلى نبذ الفتنة وإسقاط أهداف العدو.

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